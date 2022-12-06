На "концерт Кобзона" отправились еще пол тысячи зрителей: потери врага по состоянию на 6 декабря

Оккупанты продолжают массово погибать в Украине. Благодаря титаническим усилиям ВСУ потери захватчиков увеличиваются с каждым днем.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины "закобзонили" уже около 92 200 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

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Только за минувшие сутки нашим воинам удалось ликвидировать 510 российских солдат, 5 вражеских танков, 5 боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 5 беспилотников, 61 крылатую ракету и 4 единицы автомобильной техники.

Потери россиян в технике с начала полномасштабной войны

Танков – 2 929 единиц,

боевых бронированных машин – 5 905 единиц,

артиллерийских систем – 1 915 единиц,

РСЗО – 395 единиц,

средств ПВО – 211 единиц,

самолетов – 281 единица,

вертолетов – 264 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 587 единиц,

крылатых ракет – 592 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 единиц,

специальной техники – 163 единицы.

Какая ситуация на фронте