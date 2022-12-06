На "концерт Кобзона" отправились еще пол тысячи зрителей: потери врага по состоянию на 6 декабря

6 декабря 2022, 08:55
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают массово погибать в Украине. Благодаря титаническим усилиям ВСУ потери захватчиков увеличиваются с каждым днем.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины "закобзонили" уже около 92 200 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

К теме Военный с помощью Gepard сбил российскую ракету: невероятное видео

Только за минувшие сутки нашим воинам удалось ликвидировать 510 российских солдат, 5 вражеских танков, 5 боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 5 беспилотников, 61 крылатую ракету и 4 единицы автомобильной техники.

Потери россиян в технике с начала полномасштабной войны

  • Танков – 2 929 единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 905 единиц,
  • артиллерийских систем – 1 915 единиц,
  • РСЗО – 395 единиц,
  • средств ПВО – 211 единиц,
  • самолетов – 281 единица,
  • вертолетов – 264 единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 587 единиц,
  • крылатых ракет – 592 единиц,
  • кораблей и катеров – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 единиц,
  • специальной техники – 163 единицы.

Какая ситуация на фронте

  • В течение суток 5 декабря российские оккупанты наступали в Донецкой области. Вооруженные Силы Украины успешно отразили вражеские атаки возле Бахмута, Андреевки, Яковлевки, Соледара, Курдюмовки и Красногоровки.
  • Вчера захватчики совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Они запустили ракеты Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и "Калибр".
  • Украинские военные рассказали, что возле Бахмута россияне несколько изменили тактику. Теперь они пытаются добраться до позиции ВСУ маленькими группами, а не на большой технике.
Автор: Софія Мінджоса