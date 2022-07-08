Почти 37 тысяч ликвидированных оккупантов: свежие потери врага
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские герои продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 8 июля Генштаб ВСУ сообщил о 36 900 ликвидированных оккупантах.
За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 250 оккупантов. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
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Потери врага среди техники
Украинские воины успешно уничтожили тысячи единиц вражеской техники. В частности:
- танков – 1 637 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 811 единиц;
- артиллерийских систем – 828 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 247 единиц;
- средств ПВО – 107 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;
- крылатых ракет – 155 единиц;
- кораблей или катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 685;
- специальной техники – 66 единиц.
Сколько оккупанты потеряли за минувшие сутки
За минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Краматорском направлении. Украинские защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:
- около 250 оккупантов;
- 35 танков;
- 14 боевых бронированных машин;
- 13 артиллерийских систем;
- 2 беспилотника;
- 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Ситуация на фронте
По состоянию на 135-й день полномасштабной войны, самые ожесточенные бои идут на восточных направлениях фронта. Украинские воины продолжают давать отпор врагу в Луганской области, тем самым не позволяя оккупантам установить полный контроль над областью. Кроме того, россияне обстреливают населенные пункты Донбасса.
Бои продолжаются в направлении Веселой Долины в районе Спорного. В то же время наши воины отразили попытки наступления в районе Богородичного в Донецкой области и Дементиевки в Харьковской области. Больше о ходе боевых действий по состоянию на 8 июля вы можете просмотреть в карте боевых действий.
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