Уже более 62 тысяч ликвидированных российских солдат: потери врага по состоянию на 8 октября

Российская армия на войне против Украины ежедневно теряет своих военных. Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправились 380 оккупантов.

В целом с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 62 060 вражеских бойцов. В то же время это количество не является окончательным, ведь сейчас продолжаются активные бои.

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Потери врага в технике

Танков – 2 472 единицы (+6 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 511 единиц (+18);

артиллерийских систем – 1 459 единиц (+4);

РСЗО – 345 единиц;

средств ПВО – 180 единиц (+3);

самолетов – 266 единиц;

вертолетов – 234 единицы (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 079 единиц (+12);

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 875 единиц (+13);

специальной техники – 136 единиц (+1).

Наибольшие потери в течение 7 октября украинские военные нанесли оккупантам на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Как ВСУ уничтожают российских оккупантов: последние новости

Наши военные за минувшие сутки отразили атаки врага возле 17 населенных пунктов. Среди них – Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка и другие. Украинские бойцы попали в скопление россиян возле Пологов и Токмака в Запорожской области. В результате ранения получили 85 оккупантов, а количество убитых еще устанавливают.

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Кстати, не повезло и тем, кого на войну отправили прямо из тюрьмы. В больницу в оккупированной Новосветловке Луганской области попали 300 заключенных.

По данным американского Института изучения войны, российское военное руководство боится, что ВСУ освободят Лисичанск, так же как и Лиман. Поэтому они отправили в город 1 тысячу вагнеровцев. По замыслу они должны сдержать украинских защитников от продвижения.

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