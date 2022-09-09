ВСУ ликвидировали уже 51 900 оккупантов: потери врага по состоянию на 9 сентября

ВСУ наносят беспощадные потери россиянам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 900 оккупантов.

Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 650 врагов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага в технике по состоянию на 9 сентября

танков – 2122 (+10) единицы;

боевых бронированных машин – 4575 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 1237 (+11) единиц;

РСЗО – 306 (+1) единиц;

средств ПВО – 159 единиц;

самолетов – 239 единиц;

вертолетов – 211 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) единиц;

специальной техники – 113 (+4) единиц.

В ВСУ говорят, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Контрнаступление ВСУ

Наши воины успешно продвигаются и выгоняют врага с территории Украины. В частности, в Генштабе отметили, что на протяжении последних дней защитникам нашего государства на Харьковщине удалось отбросить врага на 50 километров.

Также ВСУ освободили город Балаклею в Харьковской области. Бои за Балаклею стали настоящим разгромом российской армии. Об этом свидетельствует разбросанная на дороге вражеская техника. А местные встречали наших героев со слезами на глазах.

При этом аналитики были убеждены, что контрнаступление в ближайшие дни принесет очередные успехи. По прогнозам, в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск Харьковской области.

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