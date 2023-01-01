На новогоднем "концерте Кобзона" аншлаг: потери врага по состоянию на 1 января

1 января 2023, 09:44
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ВСУ поздравили врага с Новым годом свежей статистикой потерь оккупантов. На 1 января уже ликвидировали 106 тысяч 720 захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, наши военные ликвидировали 760 вражеских захватчиков, пришедших на нашу землю убивать и разрушать. Также уничтожили немало техники.

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Сколько техники потеряли россияне

  • танков – 3031 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 6084 (+9) единиц;
  • артиллерийских систем – 2021 (+5) единиц;
  • РСЗО – 423 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 213 (+0) единиц;
  • самолетов – 283 (+0) единиц;
  • вертолетов – 269 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46) единиц;
  • крылатых ракет – 723 (+12) единиц;
  • кораблей /катеров – 16 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13) единиц;
  • специальной техники – 181 (+1) единиц.

Важно о потерях врага

  • Российские оккупанты теряют много единиц личного состава, используя своих граждан как "пушечное мясо". По данным Генштаба ВСУ, только на Юге и Востоке Украины у врагов более 500 раненых.
  • В частности, в больницу Беловодска на Луганщине доставили 350 врагов. Еще 160 – выбыли с поля боя из-за ранения в Запорожье.
  • Кроме того, наши военные ликвидировали российского командира 39-й бригады Марата Гаджибалаева.
  • Следует отметить, что тех, кто не хочет воевать в Украине, россияне могут убивать сами. Так, пять российских офицеров исчезли после того, как отказались участвовать в войне.

Автор: Ольга Музика