Еще 370 "двухсотых": потери врага по состоянию на 10 октября

В ходе полномасштабной войны погибли уже 62 870 захватчиков. Украинские защитники ежедневно ликвидируют тех, кто пришел на нашу землю убивать.

Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 370 вражеских бойцов. Наибольшие потери оккупант понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

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Потери врага в технике

Танков – 2495 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 5149 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 1486 (+9) единиц;

РСЗО – 353 (+5) единицы;

средств ПВО – 181 (+1) единица;

самолетов – 267 (+1) единиц;

вертолетов – 235 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11) единиц;

крылатых ракет – 249 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) единиц;

специальной техники – 136 (+0) единиц.



Потери врага на 10 октября / Инфографика Генштаб ВСУ

Потери российской армии могут быть еще больше. Из-за интенсивности боевых действий точное количество подсчитать невозможно.

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9 октября Силы обороны отразили атаки врага в районах четырех населенных пунктов, в частности: Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского. Украинская авиация 24 раза ударила по противнику.

По данным Генштаба, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса российской армии. Наши воины сбили 1 самолет врага Су-25, 3 беспилотника и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.

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