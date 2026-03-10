Минус 950 оккупантов и тысячи единиц техники: какие потери россиян на 10 марта
- Потери личного состава России составляют около 1 274 990 человек, из которых 950 за последние сутки.
- Украинские силы уничтожили 13 танков, 7 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы и 2 169 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Украинские военные продолжают ежедневно защищать украинские границы и уничтожать российских оккупантов. Несмотря на это, Россия не останавливает наступательные действия и стремится захватить больше территорий.
Об актуальных потерях врага информирует Генштаб.
Какие потери у России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 274 990 (+950) человек;
- танков – 11 758 (+13);
- боевых бронированных машин – 24 174 (+7);
- артиллерийских систем – 38 202 (+73);
- РСЗВ – 1 679 (+4);
- средств ПВО – 1 328 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169);
- крылатых ракет – 4 403 (+0);
- кораблей/катеров – 31 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 82 510 (+221);
- специальной техники – 4 087 (+4).
Потери врага на 10 марта / Инфографика Генштаба
Какие еще значительные потери понесли россияне за последнее время?
8 марта стало известно, что украинские Силы обороны совершили атаки на зенитный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления беспилотниками на оккупированных территориях и в России. Кроме того, удары были нанесены по пунктам управления беспилотниками на ВОТ и в России.
Также украинские ССО уничтожили несколько РЛС в Крыму, подрывая способность врага обнаруживать воздушные цели. Во время атаки были поражены командные пункты армии России и ЗРК "Бук-М3" на Луганщине. Известно, что потери есть и среди личного состава врага.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины нанесли удары по заводу "Точмаш" в Донецке, который использовали для хранения и изготовления беспилотников. Это был мощный удар высокоточными ракетами, кроме Донецка, также были взрывы в Волновахе, Ясиноватой.