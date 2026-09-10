В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 502 390 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек;

танков – 12 339 (+1);

боевых бронированных машин – 25 305 (+15);

артиллерийских систем – 49 452 (+69);

РСЗО – 2 107 (+2);

средств ПВО – 1 618 (+5);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 356 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017);

наземных робототехнических комплексов – 2 550 (+16);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 146 621 (+613);

специальной техники – 4 650 (+0);

крылатых ракет – 5 103 (+0).

Потери России / Генштаб

Напомним, что 9 сентября 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск с начала полномасштабного вторжения уже превысили отметку в 1 500 000 человек.

Это – самые большие потери в одной войне, которые понесла российская армия со времен Второй мировой.

Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, взятых вместе.

Это также в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет, а также в 125 раз больше, чем официально признанные потери агрессора в Первой и Второй чеченских войнах.