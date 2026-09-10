В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 502 390 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек;
  • танков – 12 339 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 305 (+15);
  • артиллерийских систем – 49 452 (+69);
  • РСЗО – 2 107 (+2);
  • средств ПВО – 1 618 (+5);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 356 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 550 (+16);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 146 621 (+613);
  • специальной техники – 4 650 (+0);
  • крылатых ракет – 5 103 (+0).

Потери России / Генштаб

Напомним, что 9 сентября 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск с начала полномасштабного вторжения уже превысили отметку в 1 500 000 человек.

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Это – самые большие потери в одной войне, которые понесла российская армия со времен Второй мировой.

Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, взятых вместе.

Это также в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет, а также в 125 раз больше, чем официально признанные потери агрессора в Первой и Второй чеченских войнах.