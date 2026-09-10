Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 502 390 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 10 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб;

танків – 12 339 (+1);

бойових броньованих машин – 25 305 (+15);

артилерійських систем – 49 452 (+69);

РСЗВ – 2 107 (+2);

засобів ППО – 1 618 (+5);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 356 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 508 205 (+2 017);

наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 146 621 (+613);

спеціальної техніки – 4 650 (+0);

крилатих ракет – 5 103 (+0).

Втрати Росії / Генштаб

Нагадаємо, що 9 вересня 2026 року загальні бойові втрати особового складу російських військ від початку повномасштабного вторгнення уже перетнули позначку в 1 500 000 осіб.

Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала російська армія з часів Другої світової.

Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.

Це також ⁠в 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років, а ще – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах.