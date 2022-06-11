ВСУ ликвидировали более 32 тысяч россиян и много вражеской техники: новые потери врага
11 июня 2022 , 08:37Читати новину українською
По состоянию на 11 июня украинские воины ликвидировали 32 050 российских военных. Также они сожгли много вражеской техники.
Новые данные обнародовал украинский Генштаб. Эти цифры только приблизительные, ведь боевые действия продолжаются.
Актуальные потери врага по состоянию на 11 июня:
личного состава 32 050 (+150) человек ликвидировано;
танков – 1 419 (+10) единиц,
боевых бронированных машин – 3 466 (+16) единиц,