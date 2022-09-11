Еще 400 ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 11 сентября
Силы обороны Украины наносят большие потери захватчикам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 52 650 оккупантов.
Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 400 врагов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
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Потери оккупантов за прошедшие сутки
Вчера наши защитники отправили на металлолом еще 128 танков, 33 боевые бронированные машины, 4 артиллерийские системы, 3 самолета, 1 вертолет, 4 БпЛА, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 1 специальную технику. Также была сбита 1 крылатая ракета.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Общие потери врага
С 24 февраля наши защитники и защитницы ликвидировали:
- личного состава – около 52 650 человек ликвидировано,
- танков – 2 154,
- боевых бронированных машин – 4 617,
- артиллерийских систем – 1 263,
- РСЗВ – 311,
- средств ПВО – 162,
- самолетов – 242,
- вертолетов – 213,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902,
- крылатых ракет – 216,
- кораблей – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 445,
- специальной техники – 117.
Заметим, что ССО "АЗОВ" Харьков и 14 ОМБр провели контрнаступательную операцию. Во время нее удалось уничтожить 30 российских захватчиков, танк и БМП, а еще склад с боекомплектом.
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