Более 600 оккупантов ушли за кораблем: потери врага по состоянию на 12 декабря

12 декабря 2022, 09:41
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские воины продолжают ежедневно сдерживать атаки противника и уничтожать оккупантов. По состоянию на 12 ноября ВСУ ликвидировали уже 94760 захватчиков.

За прошедшие сутки наши военные уничтожили оккупантов. Отметим, что эти цифры могут быть выше, поскольку из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.

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Потери врага

  • танков – 2966 (+24) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5928 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 1929 (+1) единицы;
  • РСЗО – 397 единиц;
  • средства ПВО – 211 единиц;
  • самолетов – 281 единица;
  • вертолетов – 264 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4) единиц;
  • крылатые ракеты – 592 единицы;
  • корабли и катера – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) единиц;
  • специальная техника – 169 (+2) единицы.

Добавим, что ночь против 12 декабря оказалась беспокойной для кафиров в Сватово, ведь к ним на огонек пришло "бавовнятко". Оно вручило врагам бесплатные билеты на концерт Кобзона. Удар пришелся как раз на общежитие с боевиками ЧВК "Вагнер". Туда в гости вошли пара ракет HIMARS.

Какая ситуация на фронтах

Как доложили в Генеральном штабе ВСУ, украинская авиация 11 декабря нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, атаковали позиции зенитного ракетного комплекса врага.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • 9 пунктов управления,
  • 17 районов сосредоточения личного состава,
  • район сосредоточения артиллерии,
  • 2 склада боеприпасов захватчиков.

За сутки 11 декабря украинские защитники и защитницы отразили атаки российских захватчиков в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Автор: Альона Захарова