Минус 900 оккупантов и вражеский самолет: масштабные потери врага по состоянию на 12 февраля

12 февраля 2023, 08:16
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Россияне продолжают наступать на территорию Украины и наши военные ежедневно уничтожают их сотнями. Только за минувшие сутки враги потеряли 900 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения россияне уже лишились 137 780 своих солдат. Однако Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 3280 (+13);
  • боевых бронированных машин – 6488 (+14);
  • артиллерийских систем – 2287 (+17);
  • РСЗО – 465 (+2);
  • средств ПВО – 234 (+0);
  • самолетов – 296 (+1);
  • вертолетов – 286 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10);
  • крылатых ракет – 857 (+0);
  • кораблей и катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14);
  • специальной техники – 215 (+1).

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 12 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

 

 

 

Автор: Лілія Траспетрихіна