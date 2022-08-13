Еще 200 солдат, 7 танков и 2 ракеты: новые потери врага по состоянию на 13 августа
13 августа 2022 , 09:21Читати новину українською
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов.
Также удалось уничтожить:
- танков – 1855;
- боевых бронированных машин – 4115;
- артиллерийских систем – 978;
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 136;
- самолетов – 233;
- вертолетов – 193;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 779;
- крылатых ракет – 187;
- кораблей и катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3036;
- специальной техники – 91.