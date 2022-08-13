Еще 200 солдат, 7 танков и 2 ракеты: новые потери врага по состоянию на 13 августа

13 августа 2022 , 09:21
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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов.

Также удалось уничтожить:

  • танков – 1855;
  • боевых бронированных машин – 4115;
  • артиллерийских систем – 978;
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 136;
  • самолетов – 233;
  • вертолетов – 193;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 779;
  • крылатых ракет – 187;
  • кораблей и катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3036;
  • специальной техники – 91.
 

 

Автор: Софія Мінджоса