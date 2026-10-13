13 октября, 06:40
1 390 оккупантов и большое количество важной техники: потери России на 13 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 390 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 555 700 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;
- танков – 12 412 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 534 (+7);
- артиллерийских систем – 51 141 (+51);
- РСЗО – 2 211 (+2);
- средств ПВО – 1 704 (+1);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889);
- наземных робототехнических комплексов – 2 942 (+15);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 162 418 (+362);
- специальной техники – 4 823 (+5);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери противника / Инфографика Генштаба
К слову, по данным Bloomberg, в сентябре 2026 годапотери российской армии в войне против Украины могли составить более 50 тысяч человек. А вот потери Украины, по оценкам НАТО, за этот период были в десять раз меньше.