С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже примерно на 1 506 900 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери противника?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 506 900 (+1 520) человек;
- танков – 12 344 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 330 (+8);
- артиллерийских систем – 49 678 (+77);
- РСЗО – 2 120 (+5);
- средств ПВО – 1 635 (+2);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045);
- наземных робототехнических комплексов – 2 603 (+17);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 148 259 (+410);
- специальной техники – 4 681 (+5);
- крылатых ракет – 5 111 (+8).
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага настолько большие, что в гражданских больницах массово создают секретные отделения для лечения раненых оккупантов из-за нехватки мест в военных госпиталях. Для российских военных выделяют отдельные блоки с особым режимом доступа. Это приводит к ограничению медицинских услуг для обычных россиян.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp