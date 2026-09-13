З 24 лютого 2022 року чисельність армії країни-агресорки скоротилася вже приблизно на 1 506 900 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 вересня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб;
  • танків – 12 344 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 330 (+8);
  • артилерійських систем – 49 678 (+77);
  • РСЗВ – 2 120 (+5);
  • засобів ППО – 1 635 (+2);
  • літаків – 442 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259 (+410);
  • спеціальної техніки – 4 681 (+5);
  • крилатих ракет – 5 111 (+8).


Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога є настільки великими, що у цивільних лікарнях масово створюють секретні відділення для лікування поранених окупантів через брак місць у військових шпиталях. Для російських військових виділяють окремі блоки з особливим режимом доступу. Це призводить до обмеження медичних послуг для звичайних росіян.

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати