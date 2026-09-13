Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Более 1500 оккупантов и сотни единиц техники: потери России по состоянию на 13 сентября
13 сентября, 06:34
2
Обновлено - 06:35, 13 сентября

Более 1500 оккупантов и сотни единиц техники: потери России по состоянию на 13 сентября

Даниил Жоров

Потери России в живой силе и технике на фронте продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 520 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже примерно на 1 506 900 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери противника?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 506 900 (+1 520) человек;
  • танков – 12 344 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 330 (+8);
  • артиллерийских систем – 49 678 (+77);
  • РСЗО – 2 120 (+5);
  • средств ПВО – 1 635 (+2);
  • самолетов – 442 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 603 (+17);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 148 259 (+410);
  • специальной техники – 4 681 (+5);
  • крылатых ракет – 5 111 (+8).


Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага настолько большие, что в гражданских больницах массово создают секретные отделения для лечения раненых оккупантов из-за нехватки мест в военных госпиталях. Для российских военных выделяют отдельные блоки с особым режимом доступа. Это приводит к ограничению медицинских услуг для обычных россиян.