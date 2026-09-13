Потери России в живой силе и технике на фронте продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 520 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже примерно на 1 506 900 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери противника?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 506 900 (+1 520) человек;

танков – 12 344 (+2);

боевых бронированных машин – 25 330 (+8);

артиллерийских систем – 49 678 (+77);

РСЗО – 2 120 (+5);

средств ПВО – 1 635 (+2);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045);

наземных робототехнических комплексов – 2 603 (+17);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 148 259 (+410);

специальной техники – 4 681 (+5);

крылатых ракет – 5 111 (+8).



Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага настолько большие, что в гражданских больницах массово создают секретные отделения для лечения раненых оккупантов из-за нехватки мест в военных госпиталях. Для российских военных выделяют отдельные блоки с особым режимом доступа. Это приводит к ограничению медицинских услуг для обычных россиян.