Уничтожено почти 1000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 13 января

Россия продолжает нести ощутимые потери, в частности среди личного состава и техники, из-за войны в Украине. Наши военные успешно ликвидируют противника.

Только за минувшие сутки им удалось уничтожить 950 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у России на 13 января?

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

личного состава – около 1 220 950 (+950) человек;

танков – 11 544 (+3);

боевых бронированных машин – 23 899 (+7);

артиллерийских систем – 36 024 (+51);

РСЗО – 1 600 (+2);

средств ПВО – 1 270 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 105 354 (+934);

крылатых ракет – 4 155 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 73 886 (+145);

специальной техники – 4 042 (+0).



Потери оккупантов на 13 января / Инфографика Генштаба

Что происходит на фронте?