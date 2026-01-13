Уничтожено почти 1000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 13 января
Россия продолжает нести ощутимые потери, в частности среди личного состава и техники, из-за войны в Украине. Наши военные успешно ликвидируют противника.
Только за минувшие сутки им удалось уничтожить 950 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери у России на 13 января?
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:
- личного состава – около 1 220 950 (+950) человек;
- танков – 11 544 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 899 (+7);
- артиллерийских систем – 36 024 (+51);
- РСЗО – 1 600 (+2);
- средств ПВО – 1 270 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 105 354 (+934);
- крылатых ракет – 4 155 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 886 (+145);
- специальной техники – 4 042 (+0).
Потери оккупантов на 13 января / Инфографика Генштаба
Что происходит на фронте?
Силы обороны установили контроль над зданием городского совета Купянска, завершают зачистку города от оккупантов. Штурм осуществили воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона 13-й бригады НГУ "Хартия".
В то же время российские войска контролируют населенный пункт Грабовское, что в Сумской области, но не смогли расширить зону боевых действий. Украинские силы активно наносят удары по противнику для сдерживания.
К слову, Россия разработала новую тактику использования танков, которая предусматривает взаимодействие с дронами для разведки и координации огня. Несмотря на новую тактику врага, танки остаются уязвимыми к дронам.