Только за минувшие сутки им удалось уничтожить 950 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также На оккупированных территориях блэкаут после атаки: речь о Мариуполе и еще одном населенном пункте

Какие потери у России на 13 января?

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

  • личного состава – около 1 220 950 (+950) человек;
  • танков – 11 544 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 899 (+7);
  • артиллерийских систем – 36 024 (+51);
  • РСЗО – 1 600 (+2);
  • средств ПВО – 1 270 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 105 354 (+934);
  • крылатых ракет – 4 155 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 886 (+145);
  • специальной техники – 4 042 (+0).

Потери России на войне на 13 января 2026 года
Потери оккупантов на 13 января / Инфографика Генштаба

Что происходит на фронте?

  • Силы обороны установили контроль над зданием городского совета Купянска, завершают зачистку города от оккупантов. Штурм осуществили воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона 13-й бригады НГУ "Хартия".

  • В то же время российские войска контролируют населенный пункт Грабовское, что в Сумской области, но не смогли расширить зону боевых действий. Украинские силы активно наносят удары по противнику для сдерживания.

  • К слову, Россия разработала новую тактику использования танков, которая предусматривает взаимодействие с дронами для разведки и координации огня. Несмотря на новую тактику врага, танки остаются уязвимыми к дронам.