Лише за минулу добу їм вдалося знищити 950 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у Росії на 13 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

  • особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб;
  • танків – 11 544 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 899 (+7);
  • артилерійських систем – 36 024 (+51);
  • РСЗВ – 1 600 (+2);
  • засобів ППО – 1 270 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+934);
  • крилатих ракет – 4 155 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 886 (+145);
  • спеціальної техніки – 4 042 (+0).

Втрати Росії на війні на 13 січня 2026 року
Втрати окупантів на 13 січня / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті?

  • Сили оборони встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська, завершують зачистку міста від окупантів. Штурм здійснили воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону 13-ї бригади НГУ "Хартія".

  • Водночас російські війська контролюють населений пункт Грабовське, що у Сумській області, але не змогли розширити зону бойових дій. Українські сили активно завдають ударів по противнику для стримування.

  • До слова, Росія розробила нову тактику використання танків, яка передбачає взаємодію з дронами для розвідки та координації вогню. Попри нову тактику ворога, танки залишаються вразливими до дронів.