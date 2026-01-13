Лише за минулу добу їм вдалося знищити 950 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати у Росії на 13 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:
- особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб;
- танків – 11 544 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 899 (+7);
- артилерійських систем – 36 024 (+51);
- РСЗВ – 1 600 (+2);
- засобів ППО – 1 270 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+934);
- крилатих ракет – 4 155 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 886 (+145);
- спеціальної техніки – 4 042 (+0).
Втрати окупантів на 13 січня / Інфографіка Генштабу
Що відбувається на фронті?
Сили оборони встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська, завершують зачистку міста від окупантів. Штурм здійснили воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Водночас російські війська контролюють населений пункт Грабовське, що у Сумській області, але не змогли розширити зону бойових дій. Українські сили активно завдають ударів по противнику для стримування.
До слова, Росія розробила нову тактику використання танків, яка передбачає взаємодію з дронами для розвідки та координації вогню. Попри нову тактику ворога, танки залишаються вразливими до дронів.