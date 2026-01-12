Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Forbes.
Какую тактику придумала Россия с использованием танков на фронте?
Журналисты отметили, что, несмотря на непрерывные разговоры о мире, Россия продолжает масштабное наступление, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий. В течение последнего года штурмы в основном осуществлялись пехотой – без поддержки тяжелой бронетехники, иногда с применением мотоциклов, квадроциклов и даже лошадей.
Танки, которые ранее были основой российских наступательных операций, практически исчезли с поля боя из-за высокой уязвимости к украинским FPV-дронов и дронов-бомбардировщиков. Попытки защитить бронетехнику с помощью сеток и самодельных "панцирей" оказались малоэффективными. В результате пехотные атаки без бронеподдержки стали более медленными, более открытыми для огня ВСУ и приводят к большим потерям при минимальных территориальных достижениях,
– говорится в материале.
В то же время в Министерстве обороны России заявили о введении новой тактики применения танков, которая якобы должна вернуть их к боевым действиям. Речь идет об использовании пар танков в тесном взаимодействии с дронами.
"По замыслу, один танк работает с удаленной позиции, ведя огонь, тогда как второй быстро продвигается вперед к линии соприкосновения. Дроны обеспечивают разведку, корректировку огня и координацию движений. Машины регулярно меняются ролями, чтобы не оставаться статичными целями", – пишут журналисты.
В Forbes отмечают, что этот подход существенно отличается от классической советской доктрины, которая предусматривала массированные артиллерийские удары с последующим наступлением крупных бронированных группировок. В условиях современной войны такие концентрированные атаки быстро обнаруживаются разведподразделениями и уничтожаются.
Особенно опасными для танков являются городские бои, где уничтоженная машина может заблокировать движение всей колонны, как это уже случалось под Покровском в начале 2025 года.
Поможет ли новая тактика армии России?
В то же время эксперты отмечают, что новая тактика врага с танками не устраняет ключевых проблем российской армии.
Танки остаются уязвимыми к дронам, операторы которых работают вне зоны прямого огня. Кроме того, эффективность маневров зависит от стабильной связи между танками, дронами и пехотой, который регулярно нарушается украинскими средствами радиоэлектронной борьбы,
– говорится в материале.
Также серьезным вызовом остается и логистика, ведь танки требуют значительных объемов дизельного топлива, тогда как российские подразделения уже испытывают трудности с поставками воды, пищи и боеприпасов. Украинские дроны систематически поражают колонны снабжения вблизи фронта, что делает повторное массовое использование бронетехники еще более рискованным.
Аналитики считают, что новая тактика может принести России краткосрочные успехи. На линии фронта в более 950 километров российские войска несут большие потери, пытаясь продвинуться в районах Покровска, Константиновки, Часового Яра и Торецка. Бронетехника может дать дополнительную огневую поддержку пехоте и помочь удерживать захваченные позиции.
Впрочем, ожидается, что Украина быстро адаптируется к изменениям. Так, ВСУ могут усилить использование дронов для поражения не только танков, а и их топливного обеспечения, а также расширить сеть инженерных заграждений – мин, барьеров и противотанковых рвов.
В итоге, как отмечает Forbes, новая танковая тактика России вряд ли изменит баланс войны в пользу Москвы. Она демонстрирует попытку адаптации к полю боя, где доминируют дроны, но в то же время подчеркивает ограниченные возможности этой адаптации в условиях постоянных проблем с разведкой, связью и логистикой.
Ранее Россия применила по Украине новый БПЛА "Герань-5"
В ГУР МО сообщили, что в начале 2026 года во время комбинированных атак по Украине российские войска впервые применили новый ударный беспилотник типа "Герань-5". Модифицированный аппарат имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра и, в отличие от предыдущих версий серии "Герань", выполнен по нормальной аэродинамической схеме.
В то же время большинство основных деталей "Герани-5" такие же, как и у других дронов этой серии. Кроме того, новая модификация БПЛА "Герань-2" оснащена переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба" и термобарической боевой частью.
По данным украинской разведки, это расширяет возможности беспилотника для поражения воздушных целей и потенциально повышает возможности России в противодействии украинским дронам и системам противовоздушной обороны.