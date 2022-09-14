Еще 350 ликвидированных оккупантов, 2 самолета и 2 вертолета: свежие потери врага

Украинские бойцы наносят врагу значительные потери на поле боя. За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 650 оккупантов.

За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 350 российских военных. Об этом свидетельствует актуальная статистика потерь врага, которой поделились в Генштабе ВСУ утром 14 сентября.

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Сколько техники потерял враг

Сразу же отметим, что на поле боя оккупанты теряют не только живую силу. У них еще и становится значительно меньше техники. Некоторую, к слову, удается "затрофеить". Мы же расскажем о той, которую превратили в лом.

Танков – 2 180 (+5 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4 665 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1 290 (+11) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 167 (+2) единиц;

самолетов – 246 (+2) единицы;

вертолетов – 215 единиц (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4) единицы;

крылатых ракет – 233 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 501 (+32) единица;

специальной техники – 120 единиц (+3).

Актуальные потери врага по состоянию на 14 сентября / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ добавили, что за минувшие сутки больше всего потерь враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Сами же цифры уточняются.

ВСУ отражают атаки врага

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировали ряд попыток врага идти в атаку. Захватчики двигались в районах Спорного, Майорска, Одрадовки, Веселой Долины, Водяного, Авдеевки, Безымянного и Новогригорьевки. Но вблизи ни одного из населенных пунктов достичь желаемых результатов им не удалось.

Чего не скажешь о наших военных. Они, с помощью авиации, нанесли 12 ударов по местам скопления как живой силы врага и его техники. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны "приземлили" Су-25 и Су-24М, Ми-8 и БпЛА.

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