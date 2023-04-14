За минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов: потери врага по состоянию на 14 апреля

Российские захватчики несут бешеные потери на войне в Украине. По состоянию на 14 апреля враг потерял 181090 оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 500 захватчиков. Эти цифры могут быть значительно больше, поскольку точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Потери врага в технике

Захватчики потеряли немало техники за более чем год полномасштабного вторжения. В металлолом превратили тысячи танков, сотни самолетов и вертолетов.

танков – 3650 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 7069 (+16) единиц,

артиллерийских систем – 2784 (+7) единицы,

РСЗО – 535 (+0) – единиц,

средств ПВО – 283 (+0) единицы,

самолетов – 307 (+0) единиц,

вертолетов – 293 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 единиц,

крылатых ракет – 911 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3) единиц,

специальной техники – 321 (+1) единица.

Потери врага по состоянию на 14 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны отразили 49 атак врага

Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений Сил обороны, было отражено 49 атак противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы России работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.