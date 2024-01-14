"Минус" 840 оккупантов и более 120 единиц техники: колоссальные потери врага на 14 января

Силы обороны уже 690 дней продолжают давать отпор противнику в полномасштабной войне. Оккупанты продолжают нести немалые потери – только за прошедшие сутки было ликвидировано 840 российских солдат.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 370 000 личного состава. Стоит отметить, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

К теме Сгорел дотла: Силы обороны впервые уничтожили российский комплекс РЭБ "Былина"

Актуальная статистика потерь России

С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:

личного состава – около 370 000 (+840) человек,

танков – 6 075 (+10),

боевых бронированных машин – 11 302 (+33),

артиллерийских систем – 8 747 (+19),

РСЗО – 957 (+0),

средств ПВО – 648 (+2),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 861 (+13),

крылатых ракет – 1 814 (+8),

кораблей /катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 667 (+35),

специальная техника – 1 353 (+8).



Потери врага на 14 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В России установили имена более 40 тысяч погибших оккупантов

Журналисты проанализировали открытые данные в сети и установили имена более 40 тысяч ликвидированных оккупантов. Официально в сети обнаруживается подтверждение о гибели 41 731 российского военного.

Интересно, что за последние несколько месяцев на войне погибли россияне, которым едва исполнилось 18 лет. К примеру, журналистам удалось установить, что россиянин Даниил Чистяков летом 2023 окончил школу, ему исполнилось 18 лет, и уже осенью он оказался в рядах оккупационной армии. Он был ликвидирован в октябре 2023 года. И таких случаев, когда на фронте гибнут россияне, которым едва исполнилось 18 лет, было по меньшей мере 5 за последние 2 месяца.

Кроме того, журналисты установили, что Россия потеряла больше всего военных из "элитных" воздушно-десантных сил и морской пехоты, а вот потери среди сотрудников ФСБ – наименьшие. Следует добавить, что потери врага значительно больше, ведь в России тщательно скрывают количество погибших в так называемой "спецоперации".