"Минус" 840 оккупантов и более 120 единиц техники: колоссальные потери врага на 14 января
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны уже 690 дней продолжают давать отпор противнику в полномасштабной войне. Оккупанты продолжают нести немалые потери – только за прошедшие сутки было ликвидировано 840 российских солдат.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 370 000 личного состава. Стоит отметить, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь России
С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:
- личного состава – около 370 000 (+840) человек,
- танков – 6 075 (+10),
- боевых бронированных машин – 11 302 (+33),
- артиллерийских систем – 8 747 (+19),
- РСЗО – 957 (+0),
- средств ПВО – 648 (+2),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 861 (+13),
- крылатых ракет – 1 814 (+8),
- кораблей /катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 667 (+35),
- специальная техника – 1 353 (+8).
Потери врага на 14 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В России установили имена более 40 тысяч погибших оккупантов
Журналисты проанализировали открытые данные в сети и установили имена более 40 тысяч ликвидированных оккупантов. Официально в сети обнаруживается подтверждение о гибели 41 731 российского военного.
Интересно, что за последние несколько месяцев на войне погибли россияне, которым едва исполнилось 18 лет. К примеру, журналистам удалось установить, что россиянин Даниил Чистяков летом 2023 окончил школу, ему исполнилось 18 лет, и уже осенью он оказался в рядах оккупационной армии. Он был ликвидирован в октябре 2023 года. И таких случаев, когда на фронте гибнут россияне, которым едва исполнилось 18 лет, было по меньшей мере 5 за последние 2 месяца.
Кроме того, журналисты установили, что Россия потеряла больше всего военных из "элитных" воздушно-десантных сил и морской пехоты, а вот потери среди сотрудников ФСБ – наименьшие. Следует добавить, что потери врага значительно больше, ведь в России тщательно скрывают количество погибших в так называемой "спецоперации".