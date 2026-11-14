Более 1500 оккупантов: потери России по состоянию на 14 ноября

Российская армия продолжает нести колоссальные потери на поле боя. За последние сутки страна-агрессор потеряла 1710 военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе превышают 1,6 миллиона убитых и раненых. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 620 630 (+1 710) человек;

танков – 12 478 (+6);

боевых бронированных машин – 25 750 (+19);

артиллерийских систем – 52 355 (+33);

РСЗО – 2 273 (+2);

средств ПВО – 1 756 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 531 (+448);

наземных робототехнических комплексов – 3 140 (+4);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 174 609 (+302);

специальной техники – 4 905 (+0);

крылатых ракет – 5 196 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

По информации Politico, в последние месяцы Кремль начал более жестко преследовать людей, которые фиксируют военные потери. За фотографирование могил им угрожают даже пожизненным заключением.