Около 400 ликвидированных оккупантов только за сутки: потери врага по состоянию на 15 октября

Число убитых российских оккупантов растет ежедневно. На утро 15 октября Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" уже более 64 тысяч вражеских бойцов.

Только за минувшие сутки нашим воинам удалось уничтожить 400оккупантов. Настоящее количество может быть еще больше, ведь сейчас продолжаются активные бои, что и усложняет подсчет.

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Потери врага в технике по состоянию на 15 октября

танков – 2 524,

боевых бронированных машин – 5 179,

артиллерийских систем – 1 582,

РСЗО – 365,

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,

крылатых ракет – 316,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,

специальной техники – 142.

Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 14 октября, российские захватчики потеряли по меньшей мере 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 вертолета, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери врага по состоянию на 15 октября / Генштаб ВСУ

К слову, за вчерашний день Силы обороны успешно отбили атаки противника вблизи 13 населенных пунктов в Донецкой области, а именно в районах: Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

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