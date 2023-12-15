"Минус" 1 090 оккупантов и более 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 15 декабря

Силы обороны продолжают давать мощный отпор врагу и наносят ему немалые потери. Так, только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 090 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 343 890 личного состава. Следует отметить, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных противников очень сложно в условиях активных боевых действий.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года потери России составляют:

личного состава – около 343 890 (+1 090) человек;

танков – 5706 (+14);

боевых бронированных машин – 10 654 (+38);

артиллерийских систем – 8 099 (+11);

РСЗО – 920 (+0);

средств ПВО – 605 (+0);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 226 (+20);

крылатых ракет – 1 608 (+2);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 699 (+24);

специальной техники – 1 189 (+4).



Потери врага на 15 декабря 202 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Сколько россиян воюет против Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что в так называемой "зоне проведения спецоперации" находится около 617 тысяч россиян. Об этом он сообщил во время большой пресс-конференции, которую впервые провел с начала полномасштабного вторжения

Интересно, что в своих подсчетах Путин где-то "загубил" более 100 тысяч оккупантов. Так, по словам российского президента, во время так называемой "частичной мобилизации" призвали в ряды армии около 300 тысяч человек, а точнее – 244 тысячи. Также среди оккупантов около 486 тысяч "добровольцев". По такой простой математике выходит, что Путин "не досчитал" около 113 тысяч человек.

Кроме того, к полномасштабному вторжению Россия набрала около 250 тысяч оккупантов. Хотя Путин и не признает колоссальные потери в войне против Украины и продолжает распространять пропаганду в ключе "все хорошо, всех победим", впрочем, в своих же высказываниях российский президент противоречит собственным же заявлениям.