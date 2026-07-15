О новой партии уничтоженных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери врага по состоянию на 15 июля?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 15 июля 2026 года Россия потеряла:

Личного состава – примерно 1 423 280 человек (+1 470 за сутки)

Танков – 12 141 (+10)

Боевых бронированных машин – 24 938 (+6)

Артиллерийских систем – 45 953 (+42)

РСЗО – 1 936 (+5)

Средств ПВО – 1 492 (+1)

Самолетов – 437

Вертолетов – 353

БПЛА оперативно-тактического уровня – 409 204 (+2 003)

Наземных робототехнических комплексов – 1 907 (+2)

Кораблей/катеров – 34 (+1)

Подводных лодок – 2

Автомобильной техники и автоцистерн – 120 307 (+445)

Специальной техники – 4 420 (+4)

Крылатых ракет – 4 906 (+7)



Потери россиян по состоянию на 15 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, на прошлой неделе СБУ нанесла массированный удар по стратегической инфраструктуре России. Одной из самых резонансных операций стало поражение российского танкера класса Suezmax из так называемого "теневого флота" с помощью морского дрона Sea Baby вблизи временно оккупированной Ялты.

Также украинские беспилотники провели атаку на нефтеперекачивающую станцию "Черкассы" в Башкортостане, которая расположена примерно в 1 500 километрах от украинской границы и ежегодно транспортирует около двух миллионов тонн нефтепродуктов.

Кроме того, под ударами оказались нефтебазы в Тверской области, Ставропольском крае и оккупированной Керчи, а также Ярославский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Ярославль", терминал в порту "Высоцк" и нефтеперерабатывающий завод в Калужской области.

Параллельно СБУ и Силы обороны Украины наносили удары по военным объектам оккупантов в Крыму, Донецкой и Луганской областях. В частности, на аэродроме "Гвардейское" в оккупированном Крыму повреждены три ангара с авиационной техникой, а вблизи Симферополя поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".

В Донецкой области украинские военные уничтожили места дислокации экипажей беспилотников, их станции управления и склады, а в Луганской области нанесли удар по большому складу боеприпасов, что привело к продолжительной детонации.