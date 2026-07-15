Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 15 липня?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 15 липня 2026 року Росія втратила:
- Особового складу – приблизно 1 423 280 осіб (+1 470 за добу)
- Танків – 12 141 (+10)
- Бойових броньованих машин – 24 938 (+6)
- Артилерійських систем – 45 953 (+42)
- РСЗВ – 1 936 (+5)
- Засобів ППО – 1 492 (+1)
- Літаків – 437
- Гелікоптерів – 353
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 409 204 (+2 003)
- Наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2)
- Кораблів/катерів – 34 (+1)
- Підводних човнів – 2
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445)
- Спеціальної техніки – 4 420 (+4)
- Крилатих ракет – 4 906 (+7)
Втрати росіян станом на 15 липня / Інфографіка ГенштабуНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Нагадаємо, минулого тижня СБУ завдали масового удару по стратегічній інфраструктурі Росії. Однією з найрезонансніших операцій стало ураження російського танкера класу Suezmax із так званого "тіньового флоту" за допомогою морського дрона Sea Baby поблизу тимчасово окупованої Ялти.
Також українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Черкаси" у Башкортостані, яка розташована приблизно за 1 500 кілометрів від українського кордону та щороку транспортує близько двох мільйонів тонн нафтопродуктів.
Крім того, під ударами опинилися нафтобази у Тверській області, Ставропольському краї та окупованій Керчі, а також Ярославський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальна станція "Ярославль", термінал у порту "Висоцьк" і нафтопереробний завод у Калузькій області.
Паралельно СБУ та Сили оборони України уражали військові об'єкти окупантів у Криму, Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на аеродромі "Гвардійське" в окупованому Криму пошкоджено три ангари з авіаційною технікою, а поблизу Сімферополя уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2".
На Донеччині українські військові знищили місця дислокації екіпажів безпілотників, їхні станції керування та склади, а на Луганщині завдали удару по великому складу боєприпасів, що спричинило тривалу детонацію.