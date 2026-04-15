ВСУ разнесли склад с боеприпасами, РЛС и живую силу врага на временно оккупированных территориях

Силы обороны Украины продолжают бить по целям российской армии на временно оккупированных территориях. В частности, под прицелом были вражеские радиолокационные станции и склады с боеприпасами.

Удары нанесли 14 апреля и в ночь на 15 апреля. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что известно об ударах ВСУ?

Подразделения Сил обороны ударили по РЛС 96 Л6 в Красногорском на Запорожье. Отмечается, что станция входит в состав зенитного ракетного комплекса С-400. Также под ударом была РЛС "Небо-СВУ" в Гвардейском в Крыму.

К тому же на Запорожье был атакован вражеский склад с боеприпасами возле поселка Терпенье. А вот склад дронов поражен в Донецкой области, вблизи Горного.

В районе Мариуполя защитники попали в цистерны с топливом, а возле Рыбинского и Тополиного – в склады материально-технического обеспечения россиян.

Кроме того, украинские военные попали по скоплению российских захватчиков возле Ивановского и Волфинского в Курской области России. Такие же цели поразили на ВОТ Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.

Получили поражение и другие важные объекты российского агрессора. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются,

– добавили в Генштабе ВСУ.

