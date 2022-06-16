ВСУ ликвидировали почти 33 тысячи российских оккупантов: свежие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам значительные потери. Только за сутки удалось ликвидировать 200 захватчиков.

В целом, с начала полномасштабного вторжения до 16 июня ВСУ уничтожили 32 950 российских оккупантов. В Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры – приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.

Читайте также Какое оружие Украина получит после "Рамштайна-3" и взрывы в Сумах: основное за 113 день войны

Общие потери врага