Почти 800 оккупантов и средство ПВО: потери врага по состоянию на 16 января

16 января 2023, 08:09
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Источник:

Генштаб ВСУ

Благодаря Вооруженным Силам количество "двухсотых" россиян с каждым днем становится все больше. Известно, что с начала широкомасштабной войны украинская армия ликвидировала 116 080 вражеских воинов.

За прошедшие сутки ВСУ отправили на концерт Кобзона еще 790 российских военных. Об этом сообщили в командовании украинской армии в понедельник, 16 января.

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Потери врага в технике

танков – 3118 (+12);
боевых бронированных машин – 6204 (+21);
артиллерийских систем – 2099 (+5);
РСЗО – 438 (+1);
средства ПВО – 220 (+1);
самолетов – 286 (+0);
вертолетов – 276 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
крылатые ракеты – 749 (+0);
корабли/катера – 17 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24);
специальная техника – 190 (+3).


Потери врага на 16 января / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Діана Квасневська