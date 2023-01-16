Почти 800 оккупантов и средство ПВО: потери врага по состоянию на 16 января

Благодаря Вооруженным Силам количество "двухсотых" россиян с каждым днем становится все больше. Известно, что с начала широкомасштабной войны украинская армия ликвидировала 116 080 вражеских воинов.

За прошедшие сутки ВСУ отправили на концерт Кобзона еще 790 российских военных. Об этом сообщили в командовании украинской армии в понедельник, 16 января.

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Потери врага в технике

танков – 3118 (+12);

боевых бронированных машин – 6204 (+21);

артиллерийских систем – 2099 (+5);

РСЗО – 438 (+1);

средства ПВО – 220 (+1);

самолетов – 286 (+0);

вертолетов – 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);

крылатые ракеты – 749 (+0);

корабли/катера – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24);

специальная техника – 190 (+3).



Потери врага на 16 января / Инфографика Генштаба ВСУ

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