Почти 800 оккупантов и средство ПВО: потери врага по состоянию на 16 января
Источник:Генштаб ВСУ
Благодаря Вооруженным Силам количество "двухсотых" россиян с каждым днем становится все больше. Известно, что с начала широкомасштабной войны украинская армия ликвидировала 116 080 вражеских воинов.
За прошедшие сутки ВСУ отправили на концерт Кобзона еще 790 российских военных. Об этом сообщили в командовании украинской армии в понедельник, 16 января.
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Потери врага в технике
танков – 3118 (+12);
боевых бронированных машин – 6204 (+21);
артиллерийских систем – 2099 (+5);
РСЗО – 438 (+1);
средства ПВО – 220 (+1);
самолетов – 286 (+0);
вертолетов – 276 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
крылатые ракеты – 749 (+0);
корабли/катера – 17 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24);
специальная техника – 190 (+3).
Потери врага на 16 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях врага
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне только за одни сутки на направлении Бахмут, Соледар, Клещиевка, Бахмутовка, Спорное потеряли 119 оккупантов, а еще 108 захватчиков – получили ранения. Там самые горячие участки фронта.
- По данным Financial Times, ВСУ только в боях под Соледаром и Бахмутом обезвредили почти 14 тысяч вагнеровцев. В частности, 4 тысячи погибли, еще 10 тысяч – ранены.
- Наши военные сильно ликвидируют и технику врага. 15 января Сухопутные войска ВСУ сообщили, что они приземлили 5 вражеских дронов-камикадзе. С их помощью враги пытались атаковать украинские позиции.