Минус 1370 оккупантов и 770 единиц вооружения: потери России по состоянию на 16 января

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 224 460 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 224 460 (+1 370) человек;
- танков – 11 563 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 908 (+4);
- артиллерийских систем – 36 230 (+48);
- РСЗВ – 1 614 (+3);
- средств ПВО – 1 277 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 107 884 (+527);
- крылатых ракет – 4 163 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 486 (+180);
- специальной техники – 4 044 (+2).
Потери врага на 16 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине. Ликвидировано более 20 оккупантов.
Силы обороны уничтожили колонну техники и группу штурмовиков под Покровском. Оккупанты пытались продвинуться незаметно, воспользовавшись погодными условиями.
Также россияне потеряли в Запорожье самоходную артиллерийскую установку.