Минус 1400 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 16 марта

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1400 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Оккупанты продвигаются в направлении двух городов, но ВСУ имеют успехи: анализ фронта от ISW Актуальная статистика потерь врага С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают: личного состава – около 894240 (+1400) человек,

танков – 10325 (+10);

боевых бронированных машин – 21478 (+20);

артиллерийских систем – 24561 (+78);

РСЗО – 1317 (+2);

средств ПВО – 1104 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29413 (+180);

крылатых ракет – 3121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 40684 (+113);

специальной техники – 3777 (+0).

Потери врага на 16 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ