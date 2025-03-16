16 марта, 07:03
Минус 1400 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 16 марта
Основні тези
- За прошедшие сутки российская армия потеряла 1400 человек личного состава.
- Общие потери включают 10325 танков, 21478 боевых бронированных машин и 24561 артиллерийских систем.
Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1400 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- личного состава – около 894240 (+1400) человек,
- танков – 10325 (+10);
- боевых бронированных машин – 21478 (+20);
- артиллерийских систем – 24561 (+78);
- РСЗО – 1317 (+2);
- средств ПВО – 1104 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29413 (+180);
- крылатых ракет – 3121 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 40684 (+113);
- специальной техники – 3777 (+0).
Потери врага на 16 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ