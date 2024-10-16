Почти 1500 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага 16 октября

16 октября 2024, 07:46
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Автор: Диана Квасневская

Враг продолжает попытки наступать, хотя несет потери в живой силе и технике. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1450 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на войне в Украине 672 850 солдат.

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Что известно о потерях врага

  • личного состава / personnel - около / about 672850 (+1450) человек / persons,
  • танков / tanks - 8997 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 17969 (+30) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 19459 (+29) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1231 (+0) ед,
  • средства ПВО / зенитные системы - 978 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 369(+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 17050 (+31),
  • крылатые ракеты / cruise missiles - 2620 (+0),
  • корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26732 (+78) ед,
  • специальная техника / special equipment - 3441 (+0)