Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 790 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 561 020 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 561 020 (+1 790) человек;

танков – 12 414 (+0);

боевых бронированных машин – 25 552 (+15);

артиллерийских систем – 51 242 (+9);

РСЗО – 2 217 (+1);

средств ПВО – 1 708 (+1);

самолетов – 449 (+6);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693);

наземные робототехнические комплексы – 2 958 (+3);

корабли / катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 163 554 (+230);

специальная техника – 4 833 (+3);

крылатые ракеты – 5 130 (+0).

Потери противника на 16 октября / Генштаб

К слову, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", где 15 октября было уничтожено 6 бомбардировщиков.

На кадрах видно, что по месту стоянки самолетов прилетело немало. На территории объекта фиксировались взрывы и пожар.