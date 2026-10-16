Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины 6 самолетов и 1 790 оккупантов: колоссальные потери России по состоянию на 16 октября
16 октября, 06:51
2

6 самолетов и 1 790 оккупантов: колоссальные потери России по состоянию на 16 октября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 790 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 561 020 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 561 020 (+1 790) человек;
  • танков – 12 414 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 552 (+15);
  • артиллерийских систем – 51 242 (+9);
  • РСЗО – 2 217 (+1);
  • средств ПВО – 1 708 (+1);
  • самолетов – 449 (+6);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693);
  • наземные робототехнические комплексы – 2 958 (+3);
  • корабли / катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 163 554 (+230);
  • специальная техника – 4 833 (+3);
  • крылатые ракеты – 5 130 (+0).

Потери противника на 16 октября / Генштаб

К слову, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", где 15 октября было уничтожено 6 бомбардировщиков.

На кадрах видно, что по месту стоянки самолетов прилетело немало. На территории объекта фиксировались взрывы и пожар.