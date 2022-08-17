ВСУ уничтожили уже 44 100 оккупантов: новые потери врага по состоянию на 17 августа

Герои ВСУ продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков.

Данные о потерях оккупантов Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 17 августа. Украинские защитники и защитницы уже 175 дней героически обороняют родную землю. За последние сутки ликвидировали 200 оккупантов.

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Потери врага в технике

Кроме личного состава ВСУ также уничтожили:

танков – 1886 (+6) единиц

боевых бронированных машин – 4162 (+10) единицы

артиллерийских систем – 993 (+4) единицы

РСЗО – 263 единицы

средств ПВО – 136 единиц

самолетов – 233 единицы

вертолетов – 196 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) единицы

крылатых ракет – 190 единиц

кораблей/катеров – 15 единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) единицы

специальной техники – 93 (+1) единицы.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Из-за высокой интенсивности боевых действий данные не точные. То есть потери врага могут быть больше.

Сбитые самолеты и сорванные попытки прорывов

россия имеет потенциал, чтобы пополнять количество самолетов, которые сбивают наши защитники. На 15 августа у наших границ было 430 самолетов и более 360 вертолетов противника. Однако украинские военные методически уничтожают ту авиацию, которой россияне восполняют свои потери.

ССО Украины показывали, как сорвали попытку прорыва оккупантов в одном из районов выполнения задач. Удар наших операторов ССО Украины по врагу был как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления. российские оккупанты должны были собирать раненых и убитых благодаря действиям ВСУ.

Ликвидируют врага наши ВСУ и в Луганской области. Глава региона Сергей Гайдай заявлял, что в Лисичанске 16 августа прогремели взрывы. Там ликвидировали российских оккупантов, которые пришли захватывать нашу землю.

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