ВСУ уничтожили уже 44 100 оккупантов: новые потери врага по состоянию на 17 августа
17 августа 2022 , 09:41Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Герои ВСУ продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков.
Данные о потерях оккупантов Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 17 августа. Украинские защитники и защитницы уже 175 дней героически обороняют родную землю. За последние сутки ликвидировали 200 оккупантов.
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Потери врага в технике
Кроме личного состава ВСУ также уничтожили:
- танков – 1886 (+6) единиц
- боевых бронированных машин – 4162 (+10) единицы
- артиллерийских систем – 993 (+4) единицы
- РСЗО – 263 единицы
- средств ПВО – 136 единиц
- самолетов – 233 единицы
- вертолетов – 196 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) единицы
- крылатых ракет – 190 единиц
- кораблей/катеров – 15 единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) единицы
- специальной техники – 93 (+1) единицы.
В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Из-за высокой интенсивности боевых действий данные не точные. То есть потери врага могут быть больше.
Сбитые самолеты и сорванные попытки прорывов
- россия имеет потенциал, чтобы пополнять количество самолетов, которые сбивают наши защитники. На 15 августа у наших границ было 430 самолетов и более 360 вертолетов противника. Однако украинские военные методически уничтожают ту авиацию, которой россияне восполняют свои потери.
- ССО Украины показывали, как сорвали попытку прорыва оккупантов в одном из районов выполнения задач. Удар наших операторов ССО Украины по врагу был как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления. российские оккупанты должны были собирать раненых и убитых благодаря действиям ВСУ.
- Ликвидируют врага наши ВСУ и в Луганской области. Глава региона Сергей Гайдай заявлял, что в Лисичанске 16 августа прогремели взрывы. Там ликвидировали российских оккупантов, которые пришли захватывать нашу землю.
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