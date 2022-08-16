Генштаб ВСУ рассказал, как наши морпехи в очередной раз успешно уничтожили оккупантов и их технику. Операция проходила 15 августа.

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На Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта,

– говорится в сообщении Генштаба.

Враг поплатился за то, что пытался на Херсонском направлении пробовать контрнаступать на позиции морских пехотинцев.

оккупанты должны были отступать

Как пояснили в Генштабе, наши военные удачно отразили штурмовые действия и заставили российских оккупантов отступить. Украинские морпехи нанесли урон россиянам. Таким образом, уничтожили ПТКР вместе с расчетом.

Поработали плодотворно наши ВСУ и в Донецком направлении. Устранили вражескую БМП-3.

Артиллерийские подразделения ударили по скоплению живой силы и технике оккупантов. Из-за этого 7 захватчиков уничтожили и ранили. Еще ликвидировали 1 единицу автомобильной техники с боекомплектом. Кроме того – четыре БМД и два миномета. Окончательные потери врага уточняются.

Потери россиян на войне в Украине

Генштаб ВСУ утром 16 августа сообщил, что наши воины ликвидировали уже 43 900 оккупантов. Кроме того, ликвидировано и множество техники российских оккупантов, среди которых танки и самолеты. Данные не точны из-за высокой интенсивности боевых действий. Это значит, что у врага могут быть и большие потери.

Воздушные силы с утра 15 августа уничтожили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области. Это был на тот момент уже третий "приземленный" "Аллигатор" за 2 дня. Это сделало наше подразделение зенитных ракетных войск Воздушных Сил.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины удачно отработали по вражескому штабу в Попасной, где находились наемники ППК "Вагнер". Интересно, что корректировщиком огня был один из представителей СМИ россии. Число погибших уточняется.

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