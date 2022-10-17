Еще 320 оккупантов отправились на тот свет: потери врага по состоянию на 17 октября

Ряды мертвых оккупантов 17 октября пополнили еще 320 российских солдат. Всего с начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины ликвидировали 65 320 вражеских бойцов.

Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.

Важно ВСУ ликвидировали много оккупантов и техники на Запорожье: у врага стало меньше командных пунктов

Потери врага в технике по состоянию на 17 октября

Танков – 2 537 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 5 205 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 1 599 (+10) единиц;

РСЗО – 366 (+1) единиц;

средств ПВО – 187 (+1) единиц;

самолетов – 268 (+0) единиц;

вертолетов – 242 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);

крылатых ракет – 316 (+0);

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 969 (+10) единиц;

специальной техники – 144 (+1).

Потери врага по состоянию на 17 октября / Генштаб ВСУ

На юге наши силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе

16 октября ВСУ только за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Их удалось уничтожить на юге Украины. Они пытались атаковать Украину в течение 21: 30-22: 30.

Так, 9 Shahed-136 ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному – нацгвардейцы и теробороновцы.

За минувшие сутки на юге у россиян такие потери:

По меньшей мере 50 оккупантов;

2 танка;

3 крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";

пушки типа "Гиацинт";

самоходная артустановка;

миномет;

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

станция радиоэлектронной борьбы;

3 единицы автобронетехники.

Кстати, на Юге наши защитники отработали по врагу 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорных пунктах и средствах противовоздушной обороны.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Кроме этого, подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БпЛА.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 октября: смотрите видео