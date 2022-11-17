ВСУ отправили на тот свет еще 400 врагов: потери оккупантов по состоянию на 17 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы наносят оккупантам колоссальные потери. Всего на концерт к Кобзону отправились уже 83 110 захватчиков.
Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 17 ноября. Только в течение суток удалось ликвидировать 400 россиян.
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Кроме того, по состоянию на 17 ноября ВСУ уничтожили:
- танков – 2 878 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 5 804 (+7) единицы;
- артиллерийских систем – 1 860 единиц;
- РСЗО – 393 единицы;
- средств ПВО – 209 единиц;
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 531 (+6) единица;
- крылатых ракет – 474 единицы;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 362 (+2) единицы;
- специальной техники – 160 единиц.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки на Юге поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.
Оккупанты несут огромные потери
Из-за значительных потерь во время ведения боевых действий, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.
Так, после боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составляют более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.
Командование врага расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.
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