Украинские защитники и защитницы наносят оккупантам колоссальные потери. Всего на концерт к Кобзону отправились уже 83 110 захватчиков.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 17 ноября. Только в течение суток удалось ликвидировать 400 россиян.

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Кроме того, по состоянию на 17 ноября ВСУ уничтожили:

танков – 2 878 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 5 804 (+7) единицы;

артиллерийских систем – 1 860 единиц;

РСЗО – 393 единицы;

средств ПВО – 209 единиц;

самолетов – 278 единиц;

вертолетов – 261 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 531 (+6) единица;

крылатых ракет – 474 единицы;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 362 (+2) единицы;

специальной техники – 160 единиц.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки на Юге поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Оккупанты несут огромные потери

Из-за значительных потерь во время ведения боевых действий, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Так, после боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составляют более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

Командование врага расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

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