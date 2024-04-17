456 тысяч оккупантов уничтожили ВСУ с начала вторжения: потери врага 17 апреля
17 апреля 2024, 07:39Читати новину українською
Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях фронта, а затем продолжают нести потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 710 оккупантов.
Силы обороны уничтожают “пачками” и вражескую технику и оружие общей стоимостью в сотни миллионов долларов. О потерях врага по состоянию на 17 апреля сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 апреля российская армия потеряла в Украине более 456 тысяч воинов.
Подробно о потерях врага на сегодня
- личного состава – около/about 456050 (+710) человек,
- танков – 7193 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 13827 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 11624 (+15) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средства ПВО – 760 (+1) ед 760 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9279 (+2),
- крылатые ракеты – 2093 (+1),
- корабли / катера – 26 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 15587 (+24) ед,
- специальная техника – 1910 (+2)
Потери российской армии / Инфографика Генштаба
Актуально о ситуации на фронте
- Россияне хотят захватить Часов Яр, бои на этом направлении продолжаются фактически непрерывно.
- В Институте изучения войны заявили, что россияне усиливают наступление на Востоке Украины. Это создает новые вызовы для украинской армии.
- По данным DeepState, по состоянию на 16 апреля враг продвинулся в Очеретино, что в Донецкой области.