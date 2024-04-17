456 тысяч оккупантов уничтожили ВСУ с начала вторжения: потери врага 17 апреля

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях фронта, а затем продолжают нести потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 710 оккупантов.

Силы обороны уничтожают “пачками” и вражескую технику и оружие общей стоимостью в сотни миллионов долларов. О потерях врага по состоянию на 17 апреля сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 апреля российская армия потеряла в Украине более 456 тысяч воинов.

Подробно о потерях врага на сегодня

личного состава – около/about 456050 (+710) человек,

танков – 7193 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 13827 (+18) ед,

артиллерийских систем – 11624 (+15) ед,

РСЗО – 1046 (+0) ед,

средства ПВО – 760 (+1) ед 760 (+1) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9279 (+2),

крылатые ракеты – 2093 (+1),

корабли / катера – 26 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 15587 (+24) ед,

специальная техника – 1910 (+2)



Потери российской армии / Инфографика Генштаба

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