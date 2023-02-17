Еще 800 зрителей на "концерте Кобзона": потери врага по состоянию на 17 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины продолжают наносить врагу колоссальные потери. За прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать еще 800 захватчиков.
Суммарное количество ликвидированных захватчиков на 17 февраля составляет 141 260 человек. Кроме того, враг терпит колоссальные потери и в технике.
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Актуальная статистика потерь врага
В войне с Украиной российская армия потеряла:
- танков – 3 298;
- боевых бронированных машин – 6 520;
- артиллерийских систем – 2 322;
- РСЗО – 467;
- средств ПВО – 241;
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 013;
- крылатых ракет – 871;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 187;
- специальной техники – 221.
Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Только за минувшие сутки враг лишился 2 танков, 3 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 1 РСЗО. Также в оккупантов стало на 2 средства ПВО, 1 БпЛА оперативно-тактического уровня, 20 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы спецтехники меньше.
Кроме того, силы ПВО уничтожили 14 крылатых ракет оккупантов. Напомним, что в 16 февраля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этой атаки оккупанты использовали 36 крылатых ракет. Из них 12 – Х-22, которые имеющимися в нашей стране средствами сбить очень сложно.
Лезут в атаки, хоть и несут потери
Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что россияне продолжают наступательные действия. Основные усилия врага зафиксировали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Кроме того, подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили ряд атак врага. Отогнать врага удалось от районов населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области, Стельмаховки, Кременной, Дибровы и Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Федоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского. Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара в Донецкой области.