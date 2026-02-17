Море ликвидированных оккупантов: в Генштабе раскрыли потери россиян на 17 февраляго

Силы обороны Украины удерживают позиции на всей линии фронта. Кроме того, удается наносить вражеской армии непоправимые потери. Так, украинские бойцы методично приближаются к реализации стратегической цели по ликвидации 50 тысяч оккупантов за месяц.

Об очередной партии уничтоженной российской техники рассказывают в Генштабе ВСУ. Читайте также Противник поглощает Мирноград, – DeepState оценил ситуацию в Донецкой области Какие потери врага на 17 февраля? С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 1 255 340(+890);

танков – 11 678 (+2);

боевых бронированных машин – 24 045 (+3);

артиллерийских систем – 37 323 (+3);

РСЗО – 1 648 (+0);

средств ПВО – 1 301 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 136 073 (+614);

крылатых ракет – 4 288 (+2);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 78 725 (+71);

специальной техники – 4 071 (+0).

Потери России на 17 февраля 2026 года / Инфографика ВСУ Кстати, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что российская армия несет такие потери, которые превышают темпы пополнения личного состава. По его словам, Москва вынуждена компенсировать дефицит военных, привлекая к участию в войне против Украины иностранцев. Как Силы обороны отрабатывают по российским объектам в тылу? Спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло удары по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Под огнем оказались зенитный ракетно-пушечный комплекс и радиолокационная станция противника. Кроме этого, был поврежден десантный катер типа БК-16.

Также украинские беспилотники атаковали ряд важных целей врага на оккупированных территориях – склад с боеприпасами, электроподстанцию, военный аэродром и дата-центр. Такие последовательные удары затрудняют систему управления и снабжения российских сил, что существенно ослабляет их боевой потенциал.