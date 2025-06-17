ВСУ отминусовали 1060 оккупантов и более 300 единиц техники: потери врага на 17 июня

Украинские воины сдерживают наступление противника, нанося ему значительные потери. Количество погибших и раненых россиян с начала полномасштабного вторжения превысило миллион человек.

Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар HIMARS возле Макеевки, уничтожив колонну российских захватчиков. По меньшей мере 8 оккупантов погибли, передает 24 Канал. Смотрите также ВСУ поразили российский склад и три пушки: взрывное видео Потери России на 17 июня С начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла: личного состава – около 1006120 (+1060) человек,

танков – 10940 (+1),

боевых бронированных машин – 22814 (+3),

артиллерийских систем – 29228 (+20),

РСЗО – 1419 (+1),

средства ПВО – 1187 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),

крылатые ракеты – 3346 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52175 (+79) ед,

специальная техника – 3916 (+0)

Потери врага на 17 июня 2025 года / Фото Генштаб