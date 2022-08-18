Уже 44 300 ликвидированных кафиров и тысячи уничтоженной техники: свежие потери врага

Благодаря слаженной работе и профессионализму наших защитников удалось ликвидировать уже 44 300 захватчиков. Только за сутки ряда "двухсотых" пополнили 200 кафиров.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 18 августа. Заметим, что эти подсчеты только приблизительны, ведь на отдельных участках ведутся интенсивные бои.