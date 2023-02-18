Еще более 1000 ликвидированных захватчиков за сутки: потери врага по состоянию на 18 февраля

Вооруженные Силы ежедневно без устали отправляют на "концерт Кобзона" сотни оккупантов и уничтожают десятки единиц их техники. Собственно, за прошедшие сутки нашим воинам удалось "минуснуть" еще 1010 захватчиков.

Общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270. Также враг несет колоссальные потери в технике.

Смотрите также Россия потеряла 50% своих танков в Украине и значительное преимущество в воздухе, – Spiegel

Потери врага в технике

танков – 3303;

боевых бронированных машин – 6533;

артиллерийских систем – 2 326;

РСЗО – 469;

средств ПВО – 243;

самолетов – 298;

вертолетов – 287;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;

крылатых ракет – 871;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5196;

специальной техники – 223.

Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось превратить в лом 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы и 2 РСЗО, а еще 2 средства ПВО, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Вагнеровцы гибнут, как мухи

С начала полномасштабного вторжения на войне против Украины погибли многие вагнеровцы. Именно поэтому Пригожин и пытался безумными темпами проводить вербовку в тюрьмах по всей территории России.

По словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, ЧВК "Вагнер" с 24 февраля потерял ранеными и убитыми более 30 тысяч бойцов. Ликвидированных по этой цифре около 9 тысяч. Причем около 4 500 удалось уничтожить с середины декабря прошлого года.

Интересно, что 90% вагнеровцев, убитых в декабре, были завербованы в тюрьмах России. Причем Кирби заметил, что ЧВК "Вагнера" все еще полагается на заключенных, когда говорится о пополнении личного состава. И это несмотря на то, что Пригожин заявил о якобы прекращении такой практики.

Несет утраты, но дальше наступает

Напомним, что перед оккупантами стоит четкая задача до марта 2023 года. Они должны выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Так что они бросают все свои силы на это. Сосредотачиваются захватчики на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Только за минувшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки вблизи ряда населенных пунктов. Оккупантов отбросили от районов Гряниковки и Синьковки на Харьковщине, Стельмаховки, Краснопоповки и Кременной в Луганской области, Выемки, Федоровки, Дубово-Василовки, Раздолевки, Парасковеевки, Берховки, Бахмута, Ивановского, Временного Яра, Веселого, Веселого и Угледара в Донецкой области.