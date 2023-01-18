Фантастический результат ВСУ, у Кобзона – аншлаг: потери врага по состоянию на 18 января
18 января 2023, 08:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 820 российских захватчиков.
В общем, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 117770 военных. Заметим, что из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать точное количество уничтоженных захватчиков пока невозможно.
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Потери врага в технике
- танков – 3130;
- боевых бронированных машин – 6225;
- артиллерийских систем – 2108;
- РСЗО – 442;
- средств ПВО – 220;
- самолетов – 287;
- вертолетов – 276;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1876;
- крылатых ракет – 749;
- кораблей/катеров – 17;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4889;
- специальной техники – 190.
Воины ВСУ приземлили российский штурмовик Су-25
- Генштаб ВСУ сообщил, что воины приземлили вражеский штурмовик Су-25. Это произошло около 15:20 на Восточном направлении. Речь идет о районе Соледара.
- Стране-террористке обходится один такой самолет примерно в 11 миллионов долларов.
Важно! ВСУ с помощью Javelin уничтожили Т-90 "Прорыв" – самый современный российский танк. Прокремлевские СМИ делали пафосные заявления, что это – "вершина танкостроительного мышления". "Вершину" ликвидировали в Луганской области. Кроме того, удалось повредить еще один танк.