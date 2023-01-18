Фантастический результат ВСУ, у Кобзона – аншлаг: потери врага по состоянию на 18 января

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 820 российских захватчиков.

В общем, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 117770 военных. Заметим, что из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать точное количество уничтоженных захватчиков пока невозможно.

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Потери врага в технике

танков – 3130;

боевых бронированных машин – 6225;

артиллерийских систем – 2108;

РСЗО – 442;

средств ПВО – 220;

самолетов – 287;

вертолетов – 276;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1876;

крылатых ракет – 749;

кораблей/катеров – 17;

автомобильной техники и автоцистерн – 4889;

специальной техники – 190.

Воины ВСУ приземлили российский штурмовик Су-25

Генштаб ВСУ сообщил, что воины приземлили вражеский штурмовик Су-25. Это произошло около 15:20 на Восточном направлении. Речь идет о районе Соледара.

Стране-террористке обходится один такой самолет примерно в 11 миллионов долларов.

Важно! ВСУ с помощью Javelin уничтожили Т-90 "Прорыв" – самый современный российский танк. Прокремлевские СМИ делали пафосные заявления, что это – "вершина танкостроительного мышления". "Вершину" ликвидировали в Луганской области. Кроме того, удалось повредить еще один танк.