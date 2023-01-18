Фантастический результат ВСУ, у Кобзона – аншлаг: потери врага по состоянию на 18 января

18 января 2023, 08:03
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 820 российских захватчиков.

В общем, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 117770 военных. Заметим, что из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать точное количество уничтоженных захватчиков пока невозможно.

Читайте также ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв"

Потери врага в технике

  • танков – 3130;
  • боевых бронированных машин – 6225;
  • артиллерийских систем – 2108;
  • РСЗО – 442;
  • средств ПВО – 220;
  • самолетов – 287;
  • вертолетов – 276;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1876;
  • крылатых ракет – 749;
  • кораблей/катеров – 17;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4889;
  • специальной техники – 190.

Воины ВСУ приземлили российский штурмовик Су-25

  • Генштаб ВСУ сообщил, что воины приземлили вражеский штурмовик Су-25. Это произошло около 15:20 на Восточном направлении. Речь идет о районе Соледара.
  • Стране-террористке обходится один такой самолет примерно в 11 миллионов долларов.

Важно! ВСУ с помощью Javelin уничтожили Т-90 "Прорыв" – самый современный российский танк. Прокремлевские СМИ делали пафосные заявления, что это – "вершина танкостроительного мышления". "Вершину" ликвидировали в Луганской области. Кроме того, удалось повредить еще один танк.

Автор: Мар'яна Бекало