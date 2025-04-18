Минус еще 1 530 оккупантов и более 600 единиц техники: потери врага на 18 апреля

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 530 оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Украинские воины освободили около 16 квадратных километров вблизи Покровска, – Сырский Какие потери у России на 18 апреля С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: личного состава – около 938 970 (+1 530) человек;

танков – 10 662 (+8);

боевых бронированных машин – 22 257 (+40);

артиллерийских систем – 26 530 (+88);

РСЗВ – 1 367 (+1);

средств ПВО – 1 136 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 065 (+140);

крылатых ракет – 3 145 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 44 954 (+312);

специальной техники – 3 858 (+51). Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ Напомним, что 17 апреля оккупационные войска пошли в большое механизированное наступление на Покровском направлении, Силы обороны успешно его отбили. В результате неудачной атаки Россия потеряла более 240 своих бойцов, 96 мотоциклов, 21 боевую бронированную машину, 2 единицы автомобильной техники, 2 артиллерийские системы.