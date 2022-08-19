ВСУ ликвидировали уже 44 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 19 августа

Вооруженные Силы Украины сдерживают российскую армию и наносят ей серьезные потери. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 400 захватчиков.

По состоянию на 177-й день войны украинские военные уничтожили в общей сложности уже 44 700 оккупантов. Генштаб предупреждает, что данные неточные из-за интенсивности боевых действий.

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