ВСУ ликвидировали уже 44 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 19 августа
19 августа 2022 , 08:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины сдерживают российскую армию и наносят ей серьезные потери. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 400 захватчиков.
По состоянию на 177-й день войны украинские военные уничтожили в общей сложности уже 44 700 оккупантов. Генштаб предупреждает, что данные неточные из-за интенсивности боевых действий.
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